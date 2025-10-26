Casertana, Coppitelli: "Giocato con una cornice di pubblico importante, risuttato da accettare"

Di seguito le parole di Federico Coppitelli, tecnico della Casertana, dopo la sconfitta maturata nel derby con la Salernitana: "Il confronto è stata di alto livello, si è deciso su episodi, ingenuità sul secondo gol, si poteva evitare, loro hanno grandi risorse. Siamo partiti bene, poi. un calo. Ci è mancata l'ultima scelta, abbiamo concesso loro, dobbiamo accettare il risultato. Abbiamo tanti giocatori che hanno saltato tutta la preparazione, avremo modo di rodare di più in seguito.

Le nostre occasioni le abbiamo create, poi il risultato è dalla loro parte. Avremmo dovuto crossare un po' di più per dare occasione al nostro attacco. La Salernitana ha avuto più personalità rispetto a noi, sapevamo che era difficile vincere qui. C'è rammarico, ma devo guardare anche gli aspetti positivi. E' bello giocare in una cornice importante come quella di oggi".