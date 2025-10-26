Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio risale, Juventus fuori dalla zona europea
La Lazio batte di misura la Juventus e risale verso posizioni più consone alla sua dimensione. Con l'1-0 rifilato ai bianconeri, arrivato grazie al gol di Basic nel primo tempo, i biancocelesti raggiungono Cremonese e Torino a quota 11. Appena 1 punto sopra ci sono i bianconeri, raggiunti in questo turno da Atalanta e Udinese. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, dopo che è terminata anche l'ultima gara valida per l'ottava giornata:
1. Napoli - 18 punti (8 partite)
2. Roma - 18 (8)
3. Milan - 17 (8)
4. Inter - 15 (8)
5. Bologna - 14 (8)
6. Como - 13 (8)
7. Atalanta - 12 (8)
8. Juventus - 12 (8)
9. Udinese - 12 (8)
10. Lazio - 11 (8)
11. Cremonese - 11 (8)
12. Torino - 11 (8)
13. Sassuolo - 10 (8)
14. Cagliari - 9 (8)
15. Parma - 7 (8)
16. Lecce - 6 (8)
17. Verona - 5 (8)
18. Fiorentina - 4 (8)
19. Pisa - 4 (8)
20. Genoa - 3 (8)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.