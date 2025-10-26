Live TMW Lazio, Gila: "Rigore? Reazione ormalissima e c'è il rosso a McKennie. La società non ha aiutato"

22.52 - La Lazio vince il primo scontro diretto stagionale battendo 1-0 la Juventus allo Stadio Olimpico. Decide il match la rete siglata dopo nove minuti di gioco da Toma Basic. Tra pochi minuti il difensore biancoceleste Mario Gila interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.49 - È iniziata la conferenza stampa di Mario Gila

Che valore ha questa vittoria? Può cambiare il verso della stagione?

"L'importanza di questa partita è enorme, questi tre punti erano importantissimi perché ci danno la continuità dopo Bergamo dove abbiamo strappato un pareggio in una partita difficile. Stiamo ancora in emergenza e fare risultati così importanti ci danno molta grinta e positività".

Sembravi disperato dopo il contatto con Conceicao. Era una reazione naturale?

"Si, reazione naturalissima e basta (ride, ndr). C'è anche il rosso di McKennie".

Vi sentite maggiormente responsabilizzati visto il momento che state vivendo?

"Si, sappiamo di essere in un momento di difficoltà grandissima e abbiamo trovato pronti anche giocatori che non ci aspettavamo. Stavamo vedendo che non arrivavano i risultati, siamo ancora in un posto in classifica che non ci meritiamo, dobbiamo continuare ad andare avanti perché meritiamo molto di più".

Quanto è stato importante per voi vincere questa partita visto il momento difficile?

"È vero che non c'erano sensazioni molto positive dopo le prime partite, la società non ha aiutato tantissimo nella fase del mercato ma ce la siamo lasciata alle spalle. Abbiamo saputo dare l'importanza che c'era al momento, non puoi rimanere a pensare al mercato e avere scuse perché le squadre ti passano. Nelle prime partite non siamo stati alla nostra altezza e all'altezza del mondo Lazio. I risultati ora ci stanno ricompensando".

Se dovessero proporti il rinnovo di contratto oggi ci penseresti a firmare?

"È una cosa a cui penserò, io sono contento qui alla Lazio e nel mio periodo. Il contratto scade nel 2027, manca ancora un po' di tempo e dovrò pensarci. È un tema che riguarda anche i miei procuratori, ne parleremo tra un po' di tempo".

Quanto ti aiuta nella tua crescita il ritorno di Sarri?

"Mi dà tantissimo nella fase difensiva perché è un allenatore che mi fa crescere molto per come ci fa lavorare, mi sento molto comodo e mi sento sempre meglio in campo. La fiducia ogni volta cresce, sono molto contento di lavorare con lui. Ancora mi manca molto per crescere, ho potenzialità importante e so di essere ancora giovane per il mio ruolo".

Quando penserai al contratto, avrà più peso la riconoscenza per il club che ti ha fatto crescere o il rammarico per non aver ricevuto prima una proposta di rinnovo?

"Il giocatore che sono l'ho dimostrato io, non è un discorso legato alla società o alla squadra. Andare in scadenza ha dei vantaggi e degli svantaggi, è vero che penserò a tutti questi fattori quando mi verrà fatta una proposta di rinnovo. Tengo molto alla Lazio, ma questo ancora non è successo e quindi dovrò aspettare ancora un po'".

