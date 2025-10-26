Bari, Dickmann: "Prestazione brutta, ma ora servono pragmatismo e compattezza"

Il difensore del Bari Lorenzo Dickmann analizza il successo di oggi contro il Mantova, arrivato più con il sacrificio che con il gioco: “Ci siamo difesi bene - spiega ai microfoni di RadioBari - non ricordo azioni pericolose del primo tempo che ci abbiano messo davvero in difficoltà. In un momento come questo bisogna compattarsi, correre e portare a casa più punti possibili. È normale che quando non hai il pallino del gioco la prestazione risulti brutta, ma i tre punti li prendiamo e ce li teniamo stretti”.

Un successo costruito sulla solidità, ma con margini di crescita evidenti:

“Venivamo da una classifica non bella, è mancata lucidità nel gestire il pallone una volta riconquistato. Dobbiamo creare di più, provare a costruire azioni importanti. Salviamo i punti e la fase difensiva, ma in avanti qualcosa in più va fatto”.

Il terzino biancorosso sottolinea poi il progresso nella tenuta difensiva:

“Fino a settimana scorsa prendevamo gol nei primi dieci minuti e ce lo rimproveravano. Oggi porta inviolata, è un passo avanti”.

Infine, un plauso al contributo del gruppo e del reparto offensivo, trascinato da Moncini:

“Per fortuna c’è Moncini che sta segnando, ognuno deve dare il proprio contributo. Tutti si stanno sacrificando e vogliono dimostrare. Dobbiamo continuare così, uniti e compatti”.