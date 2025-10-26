Bari, Dickmann: "Prestazione brutta, ma ora servono pragmatismo e compattezza"
Il difensore del Bari Lorenzo Dickmann analizza il successo di oggi contro il Mantova, arrivato più con il sacrificio che con il gioco: “Ci siamo difesi bene - spiega ai microfoni di RadioBari - non ricordo azioni pericolose del primo tempo che ci abbiano messo davvero in difficoltà. In un momento come questo bisogna compattarsi, correre e portare a casa più punti possibili. È normale che quando non hai il pallino del gioco la prestazione risulti brutta, ma i tre punti li prendiamo e ce li teniamo stretti”.
Un successo costruito sulla solidità, ma con margini di crescita evidenti:
“Venivamo da una classifica non bella, è mancata lucidità nel gestire il pallone una volta riconquistato. Dobbiamo creare di più, provare a costruire azioni importanti. Salviamo i punti e la fase difensiva, ma in avanti qualcosa in più va fatto”.
Il terzino biancorosso sottolinea poi il progresso nella tenuta difensiva:
“Fino a settimana scorsa prendevamo gol nei primi dieci minuti e ce lo rimproveravano. Oggi porta inviolata, è un passo avanti”.
Infine, un plauso al contributo del gruppo e del reparto offensivo, trascinato da Moncini:
“Per fortuna c’è Moncini che sta segnando, ognuno deve dare il proprio contributo. Tutti si stanno sacrificando e vogliono dimostrare. Dobbiamo continuare così, uniti e compatti”.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.