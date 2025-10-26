Salernitana, Raffaele: "Coreografia emozionante, tifo super. Dimostrato il nostro valore"

A fine partita, l’allenatore della Salernitana, Giuseppe Raffaele, ha commentato il ritorno alla vittoria nel derby contro la Casertana (2-1) elogiando i suoi ragazzi e la grande prova di carattere: “Dopo il ko di Catania abbiamo analizzato gli aspetti da migliorare. Anche lì avevamo approcciato da grande squadra, ma non siamo stati pericolosi quanto meritavamo e quel gol ci aveva demotivato. Questa settimana abbiamo lavorato bene e oggi siamo tornati sulla giusta marcia nel derby, regalando questa gioia ai nostri tifosi”. Raffaele ha elogiato la prestazione della squadra: “La Casertana ha ottimi calciatori, ma abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro valore sotto tutti i punti di vista. Dispiace aver subito quel gol sul finale, che ha riaperto una gara quasi chiusa. La partita si è sporcata tra gioco fermo e agonismo, ma la squadra ha difeso bene restando alta e cercando la manovra”.

Sui gol e sul ritorno di giocatori chiave: “Sono molto contento per entrambi i gol: Michael Liguori ha iniziato praticamente il suo campionato oggi, mentre Golemic ha risposto da grande leader, mostrando maturità e capacità di apprendere dalle critiche costruttive. Il rientro dei giocatori di qualità ci permette di stare in salute e di dire la nostra in questo campionato”. Infine, il tecnico ha sottolineato l’importanza del sostegno del pubblico: “Credo che tutto lo stadio si sia emozionato davanti a una coreografia spettacolare. I tifosi ci hanno sostenuto incessantemente, calandosi nella giusta mentalità, e noi calciatori e lo staff sappiamo di poter contare su di loro, provando a dare sempre il massimo per renderli felici”.