Real Madrid, Tchouameni accoglie la provocazione di Yamal: "Mi piacciono queste cose"

Il Real Madrid si riprende la scena nel Clasico e lo fa nel modo più pesante: battendo il Barcellona al Bernabéu per 2-1 e mettendo fine alla serie negativa della scorsa stagione, fatta di quattro sconfitte consecutive contro i blaugrana. Una vittoria che vale tre punti e, soprattutto, la conferma della leadership in Liga con un margine di cinque lunghezze proprio sui rivali di sempre.

Nel post-gara Aurélien Tchouaméni non ha rinunciato a lanciare qualche frecciata indirizzata a Lamine Yamal, protagonista nei giorni scorsi di dichiarazioni velenose contro il Real. “Mi piace questo genere di cose, sono solo parole”, ha spiegato il centrocampista francese in mixed zone, riportate da As. “La partita si gioca in campo e abbiamo vinto. Queste tensioni aiutano a mantenere alta la competitività”.

Al triplice fischio, Dani Carvajal e Vinicius Junior hanno rincarato la dose, invitando il giovanissimo talento del Barça a “parlare ora”. Tutto alimentato dalle recenti uscite social di Yamal, che aveva accusato il Real di “rubare e lamentarsi sempre”. Per i Blancos ora l’obiettivo è dare continuità: sabato arriverà il Valencia, poi la delicata trasferta Champions a Liverpool. Il Clasico rilancia il Madrid, che manda un messaggio chiaro alla Liga: la vetta non si molla.