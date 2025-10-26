Serie C, la Salernitana reagisce e si riprende il primo posto: Casertana ko 2-1

Dopo la sconfitta di Catania, la Salernitana reagisce con personalità e si prende il derby contro la Casertana, che invece si ferma dopo due vittorie di fila. All’Arechi finisce 2–1: successo pesante, che riporta la squadra di Raffaele in vetta alla classifica, scavalcando proprio gli etnei ora a -1.

La gara si sblocca al 60’: Villa affonda a sinistra e mette un cross morbido verso il cuore dell’area, dove Liguori si coordina e col mancino al volo batte De Lucia con un gesto tecnico da applausi. Il raddoppio arriva al 75’ da palla inattiva: Achik disegna un corner perfetto sul primo palo, Golemic anticipa tutti e insacca di testa.

La Casertana non molla e trova il gol della speranza all’81’: Bacchetti attacca il primo palo e sorprende Donnarumma riaprendo la contesa. Nel finale i granata stringono i denti e difendono il risultato, blindando tre punti che valgono doppio per classifica e morale. La Salernitana torna prima e manda un segnale forte dopo lo scivolone di Catania; la Casertana invece resta al settimo posto a quota 17, ora affiancata dal Crotone. Derby intenso, deciso dai dettagli — e dalla legge del pallone inattivo.

11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025

GIRONE A

Novara-Virtus Verona 1-1

20' De Marchi (V), 43' Khailoti (N)

Union Brescia-Albinoleffe 2-1

25' Sottini (A), 42' Cisco (B), 77' De Francesco (B)

Sabato 25 ottobre

Arzignano-Lumezzane 3-3

19' Chiarello (A), 41' Ndiaye (L), 45+1' Minesso (A), 55' Bernardi (A), 64' Caccavo (L), 83' Moscati (L)

Renate-Lecco 0-1

19' Sipos

Domenica 26 ottobre

Pro Vercelli-Pergolettese 2-0

23’ Sow, 72’ Akpa-Akpro

Trento-Vicenza 1-1

23’ Caferri (V), 39’ rig. Capone (T)

Giana Erminio-Alcione Milano 1-1

28' Lamesta (GE),45'+4 rig. Marconi (AM)

Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta 0-0

Lunedì 27 ottobre

Ore 20.30 Inter U23-Cittadella

Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina

Classifica: Vicenza 29*, Union Brescia 24*, Lecco 24*, Inter U23 19, Alcione Milano 18*, Pro Vercelli 16*, Renate 13*, Trento 13*, AlbinoLeffe 12*, Pergolettese 12*, Cittadella 12, Giana Erminio 12*, Virtus Verona 11*, Novara 11*, Dolomiti Bellunesi 10, Arzignano Valchiampo 10*, Ospitaletto 10*, Lumezzane 8*, Pro Patria 8*, Triestina -10

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

*una gara in più

GIRONE B

Guidonia Montecelio-Torres 0-0

Juventus Next Gen-Pontedera 0-1

38' Migliardi

Ternana-Arezzo 1-1

37' Dubickas (T), 70' Cianci (A)

Sabato 25 ottobre

Campobasso-Rimini 1-1

32' Leoncini (R), 62' Cristallo (C)

Carpi-Gubbio 0-3

6' Carraro, 14' La Mantia, 67' Djankpata

Forlì-Pineto 1-1

13’ Bruzzaniti (P), 91’ Giovannini (F)

Domenica 26 ottobre

Ascoli-Sambenedettese 1-0

40’ Milanese

Bra-Vis Pesaro 0-0

Pianese-Ravenna 0-1

90'+7 Okaka

Lunedì 27 ottobre

Ore 20.30 Perugia-Livorno

Classifica: Arezzo 28*, Ascoli 27*, Ravenna 27*, Ternana 18*, Guidonia Montecelio 17*, Forlì 17*, Campobasso 16*, Gubbio 16*, Carpi 15*, Pineto 15*, Sambenedettese 14*, Juventus Next Gen 14*, Pianese 13, Vis Pesaro 13*, Pontedera 11*, Livorno 10, Torres 7*, Bra 7*, Perugia 3, Rimini -1*.

N.B: Rimini penalizzato di 12 punti

*una gara in più

GIRONE C

Foggia-Team Altamura 0-1

58' Curcio

Atalanta U23-Picerno 6-2

11' e 77' Misitano (A), 18' Manzoni (A), 19' Santaniello (P), 27' Veltri (P), 54' e 62' Vavassori (A). 90+1' Riccio (A)

Cavese-Crotone 1-0

3' Munari

Sabato 25 ottobre

Siracusa-Casarano 4-1

20' Chiricò (C), 45+2' Molina (S), 60' Di Paolo (S), 66' Frisenna (S), 86' Guadagni (S)

Domenica 26 ottobre

Trapani Audace Cerignola 2-1

8’ Celeghin (T), 23’ Fishnaller (T), 32’ Vitale (A)

Catania-Benevento 1-0

43’ rig. Cicerelli

Cosenza-Potenza 3-0

36’ e 61’ Ricciardi, 68’ Mazzocchi

Monopoli-Giugliano 3-1

29' Imputato (M), 45'+2 Miceli (M), 55' Valenti (M), 90'+5 D'Agostino (G)

Sorrento-Latina 2-2

60' Marenco (L), 69' Ciko (L), 81' Plescia (S), 87' Crecco (S)

Salernitana-Casertana 2-1

60’ Liguori (S), 75’ Golemic (S), 81’ Bacchetti (C)

Classifica: Salernitana 25, Catania 24*, Benevento 22,, Cosenza 19, Casarano 18, Monopoli 18, Casertana 17, Crotone 17, Team Altamura 14, Atalanta U23 14, Potenza 13, Latina 13, Sorrento 12, Cavese 11, Trapani 11, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Giugliano 9, Picerno 9, Siracusa 6

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti