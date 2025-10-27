Lazio, Basic: "Gol? Ho solo visto lo spazio. Concentrato sul prossimo allenamento"

Toma Basic, centrocampista della Lazio autore del gol della vittoria contro la Juventus, ha commentato così il match ai microfoni di Lazio Style Channel: “Grazie per i complimenti, io sono molto felice ma anche concentrato sul prossimo allenamento perché dobbiamo sempre pensare alla squadra, il campionato è duro, dobbiamo pensare subito al Pisa.

Gol? Mi ricordo solo che ho visto lo spazio. Danilo aveva palla: mi ha visto bene e ho tirato, poi un po’ di deviazione e ho sentito tutto lo stadio, alla fine ho detto ‘bene è gol’! Uno può pensare che solo oggi abbiamo dato il massimo, ma abbiamo dato tutto in 4 partite di fila, si è visto anche questa sera, adesso le prossime partite determineranno il nostro futuro.

Social? No, sui social sono già tre anni che non ci sono, volevo staccarmi, dopo tre anni sto bene. Già dal ritiro ho dato il massimo in ogni allenamento, quando ho parato con Sarri mi aveva detto che c’era questa possibilità che le cose potevano cambiare, e io ho continuato ad allenarmi come sempre, non c’è un segreto”.