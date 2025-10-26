Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna manca il sorpasso sull'Inter, Fiorentina terzultima
Il Bologna butta via due punti a Firenze, facendosi rimontare dalla Fiorentina dopo essere andato sullo 0-2. In caso di vittoria, la squadra di mister Italiano avrebbe superato l'Inter portandosi al quarto posto in classifica. I viola si tirano invece leggermente fuori dalle acque fonde, rimanendo comunque in condizioni critiche. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa delle ultime gare valide per l'ottava giornata:
1. Napoli - 18 punti (8 partite)
2. Roma - 18 (8)
3. Milan - 17 (8)
4. Inter - 15 (8)
5. Bologna - 14 (8)
6. Como - 13 (8)
7. Juventus - 12 (7)
8. Atalanta - 12 (8)
9. Udinese - 12 (8)
10. Cremonese - 11 (8)
11. Torino - 11 (8)
12. Sassuolo - 10 (8)
13. Cagliari - 9 (8)
14. Lazio - 8 (7)
15. Parma - 7 (8)
16. Lecce - 6 (8)
17. Verona - 5 (8)
18. Fiorentina - 4 (8)
19. Pisa - 4 (8)
20. Genoa - 3 (8)
