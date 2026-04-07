Real-Bayern, le formazioni ufficiali: Guler e Gnabry titolari, Musiala e Bellingham in panchina

Real Madrid e Bayern Monaco sono pronti a darsi battaglia nella sfida d'andata dei quarti di finale di Champions League. Alvaro Arbeloa opta per un 4-3-3 dinamico. Tra i pali c’è Lunin (Courtois infortunato), mentre Alexander-Arnold è confermato a destra, affiancato da Rüdiger e Huijsen al centro e Carreras sulla corsia mancina. A centrocampo, il trio composto da Valverde, Tchouaméni e Pitarch garantisce equilibrio tra fisicità, copertura e inserimenti. In avanti, il tridente è di altissimo livello: Güler - preferito a Bellingham e Brahim Diaz -, Mbappé e Vinícius rappresentano una minaccia per la retroguardia avversaria, con grande velocità e capacità di creare superiorità numerica.

Dall’altra parte, Vincent Kompany risponde con un 4-2-3-1 più equilibrato e strutturato. In porta c’è Neuer, con una difesa composta da Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer. In mediana, la coppia Kimmich-Pavlovic offre qualità nella costruzione e solidità difensiva. Sulla trequarti occhio all'estro di Olise, Gnabry e Díaz, giocatori capaci di creare pericoli tra le linee e negli spazi stretti. Davanti, l’uomo chiave resta Kane, terminale offensivo e riferimento principale in area di rigore.

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Pitarch; Guler, Mbappé, Vinicius.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.