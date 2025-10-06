Retroscena Ahanor: il Milan lo aveva seguito a lungo prima dell'accordo con l'Atalanta

A Bergamo c'è un ragazzo non ancora maggiorenne che si sta prendendo la scena a suon di grandi prestazioni. Si tratta di Honest Ahanor, talento classe 2008 arrivato dal Genoa all'Atalanta nel corso dell'ultima sessione di mercato per una cifra intorno ai 20 milioni, bonus compresi.

Eppure il suo futuro poteva essere in un'altra squadra lombarda, perché come svelato dal giornalista Carlo Pellegatti, il ragazzo era stato a lungo nell'orbita del Milan prima che i rossoblù trovassero l'accordo con gli orobici.

"Lasciatemi sottolineare un rimpianto: Ahanor", ha dichiarato Pellegatti. "Era un giocatore che il Milan poteva prendere. Aveva già la stimmate del campione. A 17 anni sta giocando da protagonista assoluto. Mi dispiace ritornare sul tema mercato, ma Ahanor era lì: 20 milioni, la classica cifra da Milan per un giovane talento. Valeva la pena spenderli. Mi dispiace davvero averlo perso".