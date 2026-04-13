Rinnovo in vista per l'Atalanta: pronta ad esercitare l'opzione fino al 2027 per il portiere Rossi
Rinnovo in vista, in casa Atalanta, per il terzo portiere della squadra Francesco Rossi. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, la società bergamasca sarebbe pronta ad esercitare l'opzione per il prolungamento fino al 2027 dell'estremo difensore classe 1991.
In un accordo simile a quello siglato con Zappacosta nell'estate del 2025, anche Rossi ha firmato un'estensione fino al giugno del 2026 con opzione tutta a favore della Dea fino al 2027, che dopo la firma dell'esterno, sarebbe pronta a blindare a Zingonia per la prossima stagione anche il portiere.
Cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, Rossi è tornato a Bergamo nella stagione 2016/17 ed è dunque pronto per affrontare la sua decima stagione in rosa. Con la maglia nerazzurra è sceso in campo per otto volte in questi anni, tra campionato, Coppa Italia, e anche Europa League, a dicembre del 2023 - la stagione della vittoria - nel finale della gara col Rakow.
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