Roma avanti di un gol sul Midtjylland a fine primo tempo. L'unica brutta notizia è Koné
Terminato il primo tempo all'Olimpico, la Roma conduce 1-0 contro i danesi del Midtjylland all'intervallo della partita valevole per la 5^ giornata della Fase Campionato di Europa League. Il racconto della prima frazione di gioco.
Comincia forte la Roma, che arriva a concludere due volte con Soulé già nei primissimi minuti della partita. I giallorossi raccolgono immediatamente i frutti della pressione iniziale, sbloccando la partita al 7' con il primo gol giallorosso di El Aynaoui, abile a girare al volo nel modo giusto, all'angolino, il preciso cross di Celik di sinistro. I danesi provano a organizzare una reazione, ma a lungo il possesso palla rimane una prerogativa dei padroni di casa, che gestiscono con esso anche i ritmi della contesa. Poco oltre la metà del primo tempo, una brutta notizia per Gasperini e per i tifosi della Roma, visto che deve alzare bandiera bianca anzitempo Manu Kone per un pestone subito alla caviglia. Al suo posto entra Cristante. A fine primo tempo Pellegrini va a un millimetro dal raddoppio, ma il suo destro dal limite, deviato, fa solo la barba al palo. È anche l'ultimo episodio da highlights fino all'intervallo, Roma e Midtyjlland negli spogliatoi sull'1-0.