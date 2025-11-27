Serie C, Giudice Sportivo: Pedro Felipe della Juventus NG fermato per un turno
Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C per Gubbio-Juventus Next Gen, recupero della 14ª giornata di Serie C. Il difensore Pedro Felipe della Juventus è stato fermato per un turno, di seguito il comunicato:
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 27 Novembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DE JESUS GOMES PEDRO FELIPE (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condott