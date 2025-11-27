Ufficiale Monopoli, risolto il contratto del difensore Nicola Bizzotto: la nota del club

La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del vincolo per i diritti alle prestazioni sportive con il calciatore Nicola Bizzotto.

Difensore classe 1990, arrivato in Puglia a gennaio 2021, in biancoverde per un totale di sei stagioni, Bizzotto saluta Monopoli con 135 presenze in tutte le competizioni (17esimo nella classifica all time per presenze nei tornei pro, 27 nella classifica all time per presenze in tutte le categorie), 3 gol e 1 assist.

Bizzotto ha giocato tre volte i playoff con il Gabbiano (per un totale di 10 presenze), una volta i playout e ha indossato la fascia di capitano per 34 volte.

Il club ringrazia Nicola per l’impegno e l’attaccamento ai colori e alla città dimostrato durante tutti questi anni e augura al calciatore un prosieguo di carriera all’altezza delle proprie aspettative.

Grazie Bizzo!