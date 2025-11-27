Virtus Verona, Fresco: "Dobbiamo smuovere la classifica. Rosa quasi al completo"

Gigi Fresco, presidente e tecnico della Virtus Verona, in conferenza stampa ha presentato la sfida in casa dell'Ospitaletto, come riportato dai colleghi di TrivenetoGoal.it: "Dobbiamo dare continuità al risultato positivo della settimana scorsa. È importante provare a fare tre punti o comunque muovere la classifica, per cominciare a dare solidità. E magari evitare di prendere gol ancora una volta. L'Ospitaletto punta molto sulla continuità, su un gruppo che è stato vincente. C’è attaccamento alla maglia e stanno facendo bene.

Noi recuperiamo De Marchi e anche Fabbro, ed è già importante. Forse anche Lerco. Stiamo tornando ad avere quasi tutti a disposizione. Entro una settimana potremmo averli tutti, a parte Caia, che comunque sta già allenandosi con la squadra".