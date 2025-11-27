Gasperini continua ad allungare la rosa della Roma: dopo Cremona ancora decisive le seconde linee

Successo importantissimo per la Roma in Europa League che batte il Midtjylland e trova così il secondo successo consecutivo dopo il 2-0 in casa dei Rangers. Lo score europeo parla così di 3 vittorie e 2 sconfitte, con una classifica che si è risistemata nonostante il doppio stop con Lille e Viktoria Plzen.

Le buone notizie per mister Gasperini però non riguardano solo i tre punti e la classifica: nell'elenco ci sono anche i 77 minuti senza intoppi giocati da Paulo Dybala, al rientro dall'infortunio e pronto così per il Napoli. Ma pure l'apporto delle (almeno sulla carta) seconde linee, una piacevole conferma dopo il successo per 3-1 in campionato in casa della Cremonese.

Lo scorso fine settimana, dopo il gol in apertura di Soulé, furono decisivi i subentrati El Aynaoui con l'assist per Ferguson, ma pure El Shaarawy con l'assist per il gol di Wesley. E stasera il Faraone è andato pure oltre, sigillando il successo col gol del 2-0 (2-1 poi il risultato finale) su assist di Leon Bailey, entrambi entrati a gara in corso. Prima era toccato ad El Aymaoui trovare la sua prima esultanza giallorossa, col bellissimo gol su assist di Celik che aveva stappato la partita. Indicazioni importanti che Gasperini si porterà dietro anche in campionato, con lo scontro diretto col Napoli all'orizzonte.