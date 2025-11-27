Salernitana, lunedi la super sfida con il Benevento: differenziato per de Boer
Salernitana in campo per preparare la super sfida di alta classifica con il Benevento, in programma lunedì sera alle 20.30 in casa dei sanniti. Di seguito il report del club granata:
Prosegue la marcia di avvicinamento del gruppo granata al prossimo match di campionato, in programma allo stadio Ciro Vigorito lunedì 1 dicembre alle 20:30.
I granata si sono ritrovati stamani al centro sportivo Mary Rosy cominciando con un lavoro di forza in palestra, prima di dedicarsi ad esercitazioni tecniche e partitine a campo ridotto. Antonio Pio Iervolino, Emmanuele Matino e Luca Villa si sono allenati a parte. Lavoro differenziato anche per Kees de Boer e Mauro Coppolaro.
La preparazione della Salernitana riprenderà domattina alle 10:30 sempre al Mary Rosy.