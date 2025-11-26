Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Italdonne, si avvicina gara con gli USA. Le azzurre prendono le misure con l''Inter&Co Stadium'

© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 21:04
Come si legge sui canali ufficiali della FIGC, dopo il primo allenamento a Orlando e dopo aver finalmente smaltito il fuso orario dovuto al lungo viaggio verso gli Stati Uniti, questa mattina le azzurre dell'Italia Femminile "sono scese nuovamente in campo per prendere le misure con l’Inter&Co Stadium, l’impianto che venerdì 28 novembre alle 19 locali (l’1.00 di notte del 29 novembre in Italia, diretta su Rai 2) ospiterà la prima delle due attesissime amichevoli con la Nazionale di casa.

Un appuntamento attesissimo da entrambe le squadre: la corazzata USA, la selezione più vincente della storia a livello femminile (nel suo palmares quattro Mondiali e cinque ori olimpici), cercherà di dare seguito alle vittorie ottenute nei test di ottobre con Portogallo (3-1 nel giorno delle celebrazioni per l’addio al calcio della fuoriclasse Alex Morgan) e Nuova Zelanda (6-0) per chiudere nel migliore dei modi il suo quarantesimo anno di attività, iniziata nel 1985 proprio in Italia. Diverso ma altrettanto importante l’obiettivo della squadra di Andrea Soncin, che - dopo la cavalcata a EURO 2025 e in attesa di tuffarsi nelle qualificazioni mondiali – non vede l’ora di potersi misurare con la seconda forza del Ranking FIFA.

Al momento per i primi 90’ contro gli USA sono stati venduti 13500 biglietti (poco più della metà della capienza dello stadio). Un dato destinato a crescere ma non di molto, perché domani – 27 novembre – negli Stati Uniti si celebra il Thanksgiving (Giorno del ringraziamento), una festa molto sentita che permetterà a molti americani di godersi un lungo fine settimana lontano da casa".

È stato poi diffuso l'elenco delle convocate:

PORTIERI: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan);
DIFENSORI: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);
CENTROCAMPISTE: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus);
ATTACCANTI: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).

Riportiamo infine il programma dell'esperienza americana:

Mercoledì 26 novembre
Ore 11.00 lt Allenamento presso Inter&Co Stadium di Orlando

Giovedì 27 novembre
Ore 17.30 lt Allenamento presso Osceola Heritage Park di Orlando

Venerdì 28 novembre
Ore 19.00 lt (1.00 ora italiana, Rai 2) Gara USA-ITALIA

Sabato 29 novembre
Ore 10.30 lt Allenamento presso Osceola Heritage Park di Orlando
Ore 16.30 lt Trasferimento a Fort Lauderdale

Domenica 30 novembre
Ore 18.00 lt Allenamento presso Chase Stadium di Fort Lauderdale

Lunedì 1° dicembre
Ore 19.00 lt (1.00 ora italiana, Rai 2) Gara USA-ITALIA

Martedì 2 dicembre
Ore 19.40 lt Partenza volo da Miami
A seguire scioglimento della delegazione

