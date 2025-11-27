Esclusiva TMW Chi è Claudio Filippi? Il segreto dietro la rinascita di Maignan raccontato da Delneri

Quando mister Allegri ha dichiarato che dietro alla permanenza di Mike Maignan al Milan c’è Claudio Filippi, il nuovo preparatore dei portieri rossoneri, online è esplosa una vera e propria "caccia all'uomo". Ma chi è questa figura misteriosa che ha contribuito a rendere Maignan di nuovo Magic? Per scoprirlo, abbiamo intervistato in esclusiva Gigi Delneri, l'allenatore che lo ha lanciato ad alti livelli oltre 15 anni fa.

Portato alla Juve da Delneri dopo l’esperienza comune al Chievo, Filippi ha lavorato con campioni del calibro di Gianluigi Buffon e Wojciech Szczęsny. Oggi, come preparatore del Milan, ha restituito invece a Maignan la sicurezza che aveva mostrato nelle sue prime stagioni in Italia. "Claudio è un grande collaboratore", afferma subito Delneri in esclusiva a TMW, ricordando con affetto i tempi di Verona. "Nel suo ruolo è sempre molto attento e meticoloso, sia nell’insegnamento che nel rapporto umano. È un professionista che lavora con grande passione e precisione, ed è proprio questo che lo rende speciale".

Secondo Delneri, il lavoro di Filippi ha avuto un impatto notevole su Maignan, non solo dal punto di vista tecnico ma anche psicologico. "Oggi il ruolo del portiere è cambiato: non è più solo un estremo difensore, ma un giocatore che deve essere bravo con i piedi, leggere il gioco e anticipare le azioni. Maignan è un fantastico interprete di questo ruolo e ha assorbito i principi di Claudio con grande intelligenza".

Ma cosa si cela dietro il lavoro di Filippi? Delneri risponde: "Con la sua esperienza, Claudio ha il talento di migliorare ogni portiere. Maignan è un esempio perfetto: sotto la sua guida, ha affinato le sue capacità e acquisito una consapevolezza maggiore nelle sue scelte in campo. La sua abilità non sta solo nel perfezionare la tecnica, ma anche nel saper gestire l’aspetto umano, fondamentale per un ruolo che vive di solitudine e pressione. È essenziale stabilire un rapporto di fiducia e comprensione".

Maignan non è certo il primo portiere a trarre beneficio dall’esperienza di Filippi. "Ricordo quando abbiamo iniziato insieme al Chievo, e oggi lo vedo al Milan con Maignan, uno dei migliori portieri al mondo. È davvero gratificante vedere come Claudio abbia portato la sua esperienza a livelli così alti. Non è una sorpresa, visto che in passato ha lavorato con altri grandi portieri come Marchegiani, Buffon e Lupatelli. Oggi, grazie alla sua esperienza, è in grado di migliorare non solo il singolo portiere, ma anche il collettivo, creando un ambiente dove ciascun estremo difensore può dare il meglio di sé", ha concluso Delneri.