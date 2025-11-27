Pescara, Di Nardo sempre più al centro dell'attacco. E presto rinnoverà per 2 anni

“Sono giocatori che a noi piacciono e che si sono integrati molto bene. Stiamo ragionando, ma è possibile che eserciteremo l’opzione per tutti e quattro”. Così il presidente del Pescara Daniele Sebastiani nei giorni scorsi aveva aperto al rinnovo – sfruttando l’opzione presente nei loro contratti – di Capellini, Corbo, Brandes e soprattutto Antonio Di Nardo.

Il centravanti, arrivato in estate con l’etichetta di bomber di scorta, in questo avvio di stagione si è guadagnato un ruolo di primo piano nella formazione prima allenata da Vivarini e poi da Gorgone, mettendo insieme 13 presenze condite da quattro gol. E nel prossimo mese, la clausola è valida infatti fino a fine dicembre, potrebbe vedere il suo contratto in scadenza a fine stagione rinnovarsi per altri due anni come riferito da Pescarasport24.it.

Il classe ‘98 finora ha messo lo zampino, considerando anche i due assist, in un terzo delle marcature del Delfino che sono al momento 18 giocando 941’ e ora punta in queste ultime sei gare che ci separano dalla fine dell’anno a mantenere il ritmo per provare a chiudere la stagione in doppia cifra. Nel 3-5-2 del nuovo mister biancazzuro ci sarà infatti ancora posto per lui con al fianco uno fra Riccardo Tonin e quel Frank Tsadjout che ha ormai recuperato dopo nove gare di stop anche se non ha ancora i 90’ nelle gambe per la sfida di sabato contro il Padova.