Bari, primo allenamento diretto da Vivarini: lavoro in palestra per Darboe
Primo allenamento del Bari diretto da mister Vincenzo Vivarini questo pomeriggio sul terreno San Nicola.
Dopo aver pranzato assieme, la squadra si è ritrovata in campo pochi minuti prima delle 15:00: prologo dedicato ad un riscaldamento a secco, seguito da circuiti tecnici ad intensità crescente intervallati da scatti e accelerazioni; nella parte centrale della seduta il tecnico biancorosso ha introdotto i primi concetti tattici al gruppo. A chiusura delle quasi due ore di lavoro sfida a ranghi misti su metà campo. Alcuni elementi della rosa hanno svolto lavoro differenziato in intensità a scopo precauzionale; tabella di lavoro personalizzato tra campo, palestra e fisioterapia per Ebrima Darboe.
La preparazione alla sfida di sabato 29 novembre contro l'Empoli proseguirà nella giornata di domani con una di seduta di rifinitura mattutina, quindi il gruppo partirà alla volta della Toscana.