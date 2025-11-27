Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"

Paolo Di Canio, dagli studi di Sky, ha analizzato il commento di Cristian Chivu dopo la sconfitta dell’Inter con l’Atlético Madrid: “Chivu ha fatto una disamina giusta, poi deve analizzare tutte le situazioni. Però quando non puoi fare gol e sei 1-1, e loro potevano fare il 2-1, ma non l’hai preso perché hai difeso bene, per esempio con Bastoni, non puoi prendere quel gol. Sennò parliamo sempre di una performance all’altezza, ma col solito difetto.

Chivu non ne ha parlato, ha detto che in area c’erano i tre migliori saltatori. Questo è grave, qui parliamo dell’Inter che può vincere e io sono anche d’accordo, però adesso vengono dei dubbi a livello caratteriale. Se non li smussa Chivu, che è stato un difensore e giocava col caschetto, bellissima la sua comunicazione calma, però… Io credo che si farà sentire, a me va bene il noi, però voglio anche il tu, che vada dal singolo e dica: ‘Oh, porca tr… ma ti vuoi guardare intorno, ti devo chiamare io a dire che c’è quello a 80 metri?’. Ma questa è responsabilità individuale (per Di Canio, principalmente di Barella, ndr), oltre alle marcature che sono saltate.

I saltatori marcano la zona, perché è pericolosa, però quello che arriva chi lo prende? Non puoi saltare con lui, allora lo disturbi”.