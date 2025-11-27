TMW
Sospiro di sollievo in casa Juventus: Vlahovic sta bene e punta la maglia da titolare per sabato
TUTTO mercato WEB
La Juventus può tirare un sospiro di sollievo riguardo alle condizioni di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non ha accusato alcun problema muscolare dopo il sovraccarico avvertito in Nazionale e sta bene, motivo per cui non è in dubbio per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari (in programma sabato alle 18 allo Stadium, ndr).
Anzi, secondo quanto raccolto, Vlahovic appare in ottima forma e punta con decisione a una maglia da titolare nella gara contro i rossoblù. Spalletti potrà dunque contare sul suo numero 9, determinato a dare continuità alle sue prestazioni e a guidare l’attacco bianconero in un momento importante della stagione.
Altre notizie Serie A
Esclusiva TMWNikolic affronta la Fiorentina, l'agente Borozan: "È un vincente. In futuro può allenare in Serie A"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Le più lette
2 Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"
3 Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Nikolic affronta la Fiorentina, l'agente Borozan: "È un vincente. In futuro può allenare in Serie A"
Grosso contro il Como nel giorno del suo compleanno: "Hanno il coraggio portare avanti le loro idee"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile