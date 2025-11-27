La Roma non ha idea di cosa siano i pareggi: su 17 partite stagionali non è arrivata nessuna x

La Roma di Gian Piero Gasperini vola in campionato, con la vetta in solitaria. E col secondo successo consecutivo dopo due ko riesce anche a risistemare una classifica di Europa League che iniziava a farsi complessa. Il successo per 2-1 sul Midtjylland arriva dopo quello sui Rangers (2-0 in Scozia), mentre prima erano arrivati i ko contro Viktoria Plzen e Lille e la vittoria con il Nizza all'esordio.

Un totale che parla quindi di 3 vittorie, 2 sconfitte e nessun pareggio. Una striscia particolare che ha peculiarità importanti col campionato: la cavalcata in Serie A che ha portato i giallorossi in vetta solitaria, infatti, è arrivata grazie ad un totale di 9 vittorie, 3 sconfitte e anche qua nessun pareggio.

Il record stagionale è insomma semplice da calcolare: su 17 partite giocate, la Roma di Gasperini ha vinto 12 partite e ne ha perse 5. Con appunto nessun pareggio. Un segnale di come stia procedendo il lavoro del tecnico di Grugliasco sul suo gruppo e di quale direzione abbia scelto di seguire la squadra: giusto giocarsela sempre, a prescindere dall'avversario. Con l'obiettivo di vincere senza pensare troppo alla possibilità di una sconfitta. Una mentalità che non tutti gli allenatori sposano, visto che per qualcuno "se non puoi vincere l'importante è non perdere". Ma meglio non dirlo a Gasperini, che con la sua Roma sa solo vincere (spesso) o perdere (qualche volta).