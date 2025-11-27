Milan, Allegri e il rinnovo di Maignan: "Ci sta pensando la società. Con lui parlo solo di campo"

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, nella sua conferenza stampa di oggi, a due giorni dalla sfida contro la Lazio, ha parlato anche di Mike Maignan, al centro di tante voci di mercato visto il suo contratto in scadenza nel 2026 e le sue super prestazioni che lo stanno rendendo uno dei protagonisti della stagione dei rossoneri: "Mike è sempre stato uno tra i più portieri più forti al mondo, quindi non mi meraviglio del suo rendimento.

Per quanto riguarda il contratto: c'è la società che ci pensa, il club sta lavorando per dare un futuro con stabilità a questa squadra. Io con Mike ci parlo, ma di robe di campo, così come il suo allenatore Filippi. Ma sono contento, perché lo vedo sereno e sta confermando le sue qualità".

Da Nkunku si aspettava di più?

"È arrivato gli ultimi giorni di agosto, poi è andato due volte in Nazionale ed è un passo in avanti. Non mi aspettavo di più, mi aspetto che in futuro si esprima al massimo per le sue potenzialità. Viene da un campionato diverso, aveva bisogno di allenarsi. Sono fiducioso in lui come per tutti. Anche Jashari sta rientrando con la squadra, Odogu ieri è andato con l'U23 per mettere minuti. L'importante è avere tutti a disposizione così si alza il livello della competizione in allenamento".