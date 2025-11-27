Gimenez verso l'addio. Allegri vuole un altro centravanti a gennaio, ci sono club di Premier
Massimiliano Allegri vuole un altro centravanti rispetto a Santi Gimenez. Perché dopo la vittoria contro l'Inter il tecnico ha intenzione di lanciare il guanto di sfida per la battaglia Scudetto, sfruttando anche il fatto che le avversarie dovranno giocare su più fronti almeno fino alla fine di gennaio, più probabilmente febbraio o marzo.
Come chiesto a luglio, Allegri ne vorrebbe uno forte fisicamente, che possa dominare l'area. Uno come Fullkrug per cui, però, c'è l'incognita dell'età e la stessa società rossonera vorrebbe un calciatore più giovane per non disperdere l'investimento. Non è detto che non ci sia una sorpresa dall'estero, sebbene nelle ultime stagioni tali opportunità non abbiano pagato più di tanto dal punto di vista sportivo. Il mercato italiano però offre relativamente poco.
Un paio di società di Premier League hanno già chiesto informazioni per Gimenez Difficile, ma non impossibile, arrivare a una valutazione da 23 milioni di euro, considerando che Okafor è stato ceduto al Leeds United per poco meno dopo annate decisamente complicate. Dunque il messicano va verso la cessione a gennaio, anche se non è detto che debba essere a titolo definitivo: anche un prestito con obbligo di riscatto condizionato potrebbe essere comunque preso in considerazione dai rossoneri.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.