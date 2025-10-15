TMW Roma, Bailey parzialmente in gruppo. Lavoro specifico per Angelino: ha la bronchite asmatica

La Roma continua ad allenarsi per preparare al meglio la partita di sabato contro l'Inter all'Olimpico. Secondo quanto raccolto da TMW, dalla giornata di oggi è rientrato parzialmente in gruppo Leon Bailey, che si era infortunato durante la prima seduta con la nuova squadra. Ha invece svolto un lavoro specifico Angelino, affetto da bronchite asmatica.

Bailey, arrivato in estate dall'Aston Villa in prestito a 2 milioni di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il giamaicano è reduce da una lesione miotendinea del retto femorale destro.