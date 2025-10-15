Roma, aspettando Bailey: slitta ancora il rientro, nel mirino Viktoria Plzen o Sassuolo

L’attesa di Gian Piero Gasperini rischia di trasformarsi in delusione. L'allenatore della Roma sperava di sfruttare la sosta per le nazionali per ritrovare Leon Bailey, ai box dal primo giorno di allenamento in giallorosso, e dare nuova linfa a un reparto offensivo apparso sottotono nelle ultime settimane. Ma il recupero del giamaicano procede più lentamente del previsto.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Bailey ha svolto finora un solo allenamento con il gruppo prima di fermarsi nuovamente, complice un infortunio che lo tormenta da oltre un mese. Nella giornata di ieri ha lavorato ancora a parte e la sua presenza contro l’Inter è praticamente da escludere. La priorità dello staff medico e tecnico è evitare rischi: il rientro sarà gestito con cautela, per scongiurare ulteriori ricadute. L’obiettivo realistico è rivederlo in campo nella sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen, o più probabilmente nel successivo match di campionato contro il Sassuolo.

Gasperini, dunque, dovrà ancora una volta reinventare l’attacco, affidandosi a soluzioni alternative e a qualche jolly in più, come Paulo Dybala, per cercare di sorprendere i nerazzurri. Bailey non è ancora una freccia nella faretra del tecnico di Grugliasco, con la speranza però che possa diventarlo presto. A Gasp servono altre soluzioni per far gol.