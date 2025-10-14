Roma, 55 giorni dopo riecco Bailey in gruppo: il piano di Gasperini per il rientro graduale

Doveva restare fermo un mese, ma la convalescenza di Leon Bailey si è allungata ben oltre le previsioni. Cinquantacinque giorni dopo la lesione miotendinea al retto femorale destro, rimediata al primo allenamento con la Roma, l’esterno giamaicano è finalmente pronto a tornare in gruppo. Oggi parteciperà alla seduta in gruppo, sotto lo sguardo sorridente di Gian Piero Gasperini, che non ha mai nascosto la sua attesa: “Con lui, Dybala e Pellegrini al 100% avremo un altro spessore”.

L’ex Aston Villa, arrivato in prestito con diritto di riscatto, è considerato dal tecnico l’ala più adatta al suo sistema di gioco: veloce, potente e capace di attaccare gli spazi come pochi. Pur non avendo la tecnica raffinata di Dybala o il sinistro di Soulé, Bailey porta in dote fisicità, esplosività e una buona dose di gol e assist. Nella scorsa stagione in Premier League, con la maglia del Villa, ha chiuso con 10 reti e 9 passaggi vincenti, contribuendo alla qualificazione in Champions League.



Gasperini non vuole affrettare i tempi: l’obiettivo è convocarlo già per la sfida contro l’Inter e poi concedergli i primi minuti dal via nel match di Europa League contro il Viktoria Plzen del 23 ottobre. Dopo un intenso lavoro atletico individuale, il giamaicano sembra pronto per diventare una risorsa importante in un periodo chiave della stagione.