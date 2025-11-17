Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Baldanzi può essere le chiave per Giovane o Cissè. E Gasp pensa anche a Freuler

Roma, Baldanzi può essere le chiave per Giovane o Cissè. E Gasp pensa anche a Freuler
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 13:45Serie A
Giacomo Iacobellis

L'edizione odierna de Il Messaggero dedica un approfondimento alle strategie di mercato della Roma, tra ricerca di occasioni ed esuberi da piazzare. In tal senso, in cima alla lista dei partenti c'è Tommaso Baldanzi: l'ex Empoli ad agosto è stato vicino al Verona e a gennaio i gialloblù potrebbero tornare alla carica. A fare il percorso opposto potrebbero essere due calciatori indicati espressamente da mister Gasperini, ovvero l'attaccante Giovane (che piace anche all'Inter e con Baldanzi condivide l'agente, Giuseppe Riso) e Alphadjo Cissè, centrocampista attualmente in prestito al Catanzaro.

In uscita c'è anche Niccolò Pisilli, lo dicono i numeri: in Serie A solo il difensore giallorosso Daniele Ghilardi, del resto, ha giocato meno di lui: 7 minuti contro i 44 del centrocampista. Nell’agenda di Massara c’è anche un incontro con il suo procuratore per parlare del futuro, sul classe 2004 c'è il Genoa del suo estimatore De Rossi.

In entrata, occhio a un possibile scambio Pisilli-Frendrup proprio col Grifone, ma sul taccuino della dirigenza capitolina c’è anche il nome di Boubakary Soumaré del Leicester. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno e difficilmente rinnoverà. Si guarda infine pure a Bologna, dove si monitorano il pupillo di Gasperini Remo Freuler e il giovane talento Giovanni Fabbian, nel mirino pure della Lazio.

