TMW Genoa, domani la ripresa in vista della Roma: da valutare Baldanzi. La situazione

Da valutare Tommaso Baldanzi. Il Genoa domani mattina riprenderà la preparazione in vista della sfida di domenica alle 18 al "Ferraris" contro la Roma e dovrà risolvere la situazione legata al suo numero 8. Il fantasista arrivato dal mercato di gennaio proprio dai giallorossi aveva debuttato con la nuova maglia nella sfida Cremona entrando nella seconda frazione e dopo un periodo trascorso ai box sempre per un infortunio precedente al suo arrivo a Genova. Poi contro il Torino il debutto dal primo minuto e l'ottima partita disputata con la rete del 2-0 di Ekuban propiziata dopo una grande discesa in slalom palla al piede.

Sospetto stiramento

A San Siro poi è stato confermato dal primo minuto alle spalle di Vitinha e Colombo facendo vedere buoni spunti venendo poi sostituito al minuto numero 66. Secondo ai primi riscontri si tratterebbe di un problema alla coscia sinistra (probabile retto femorale), quindi non sarebbe una recidiva al precedente guaio fisico che era alla coscia destra. Un sospetto stiramento per il ragazzo che aveva ben impattato nella sua nuova realtà.

In dubbio per la Roma

A questo punto la sua presenza per la partita contro la Roma sarebbe in dubbio ma nella giornata di domani verranno effettuati accertamenti per capire l'entità del guaio fisico e si avrà un quadro più ampio, qualora dovesse essere confermato l'infortunio, sui possibili tempi di recupero.