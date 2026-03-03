Genoa, quante valutazioni alla ripresa: da Baldanzi a Norton-Cuffy, il punto sull'infermeria

La sfida con la Roma all'orizzonte. Smaltita la sconfitta di San Siro contro l'Inter, il Genoa tornerà in campo quest'oggi al "Signorini" per preparare una sfida che non sarà come le altre per mister Daniele De Rossi visto che, a due mesi di distanza dalla gara di andata, sfiderà ancora una volta il suo passato ma questa volta fra le mura amiche. Cerca l'impresa il Grifone contro una big per cercare di acquisire fiducia per il prosieguo del campionato ma soprattutto punti importanti in chiave salvezza. Quella di oggi sarà anche una giornata di valutazioni per i giocatori infortunati e quelli usciti acciaccati dal "Meazza".

La situazione di Baldanzi

Uno di questi è Tommaso Baldanzi. Il fantasista rossoblù arrivato a gennaio proprio dai giallorossi della Capitale ha lasciato anzitempo il match di San Siro a causa di un problema fisico. Oggi si capirà l'entità dell'infortunio ma la sensazioni parlano di possibile stiramento alla coscia sinistra, che non è quella interessata dal precedente guaio ai tempi della Roma.

Da valutare Norton-Cuffy e Otoa

E poi ci saranno anche le situazioni dei due giocatori che non hanno preso parte alla spedizione milanese. In primis Brooke Norton-Cuffy, la sua assenza sulla destra si è sentita, e poi anche Sebastian Otoa, anche lui ai box e in attesa del semaforo verde per rientrare.