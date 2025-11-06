Roma batte Rangers, e ora? Calendario non facile: c'è la capolista e un'altra trasferta a Glasgow
Col successo contro i Rangers la Roma balza al 18° posto di Europa League, che vale la qualificazione ai playoff con partita d'andata da giocare in casa. Con quattro partite da giocare qual è la situazione nella corsa alla qualificazione? Calendario non semplicissimo per i giallorossi, che si ritrovano due trasferte in campi storicamente caldi come il Celtic Park di Glasgow e Atene. E due gare in casa contro la capolista Midtjylland, unica rimasta ad aver vinto tutte le partite. E lo Stoccarda, una delle favorite per arrivare fino in fondo alla competizione. Di seguito il calendario:
27 novembre, Roma - Midtjylland
11 dicembre, Celtic - Roma
22 gennaio, Roma - Stoccarda
29 gennaio, Panathinaikos - Roma
ùCLASSIFICA
1. Midtjylland 12
2. Friburgo 10
3. Ferencvaros 10
4. Celta Vigo 9
5. Lione 9
6. Aston Villa 9
7. Lione 9
8. Viktoria Plzen 8
9. Betis 8
10. PAOK 7
11. Brann 7
12. Dinamo Zagabria 7
13. Genk 7
14. Porto 7
15. Fenerbaheçe 7
16. Panathinaikos 6
17. Basilea 6
18. Roma 6
19. Lille 6
20. Stoccarda 6
21. Go Ahead Eagles 6
22. Young Boys 6
23. Nottingham Forest 5
24. Bologna 5
25. Sturm Graz 4
26. Stella Rossa 4
27. Celtic 4
28. Salisburgo 3
29. Feyenoord 3
30. Ludogorets 3
31. FCSB 3
32. Utrecht 1
33. Malmo 1
34. Maccabi Tel Aviv 1
35. Nizza 0
36. Rangers 0
