De Rossi nuovo allenatore del Genoa: subito in campo, ora la presentazione con Lopez

Al Genoa si apre ufficialmente un nuovo corso, con la panchina affidata a Daniele De Rossi, scelto per sostituire Patrick Vieira dopo la separazione con il tecnico francese. DDR già preso contatto con l’ambiente rossoblù, incontrando la squadra e dirigendo la prima seduta di allenamento al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ufficiale avverrà tra poche ore - venerdì 7 novembre - a Villa Rostan alle 14, insieme al nuovo direttore sportivo Diego Lopez, nell’ambito della conferenza stampa alla viglia dell'incrocio con la Fiorentina, che pure aveva pensato all'ex capitano della Roma come nuovo allenatore.

De Rossi ha firmato un contratto fino a giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione in caso di raggiungimento della salvezza. Una formula che certifica la fiducia del club, legata comunque ai risultati. Nel suo primo giorno, il tecnico romano ha lavorato con la squadra in palestra e poi sul campo, iniziando a impostare gli aspetti tattici in vista della sfida di domenica con i viola. Una gara che, tuttavia, non potrà seguire dalla panchina: De Rossi sconterà un turno di squalifica e sarà costretto ad accomodarsi in tribuna.

Lo staff che lo accompagna è già stato definito: al suo fianco ci saranno il vice Guillermo Giacomazzi, il preparatore atletico Gianni Brignardello, i collaboratori tecnici Emanuele Mancini ed Enrico Iodice, e il match analyst Francesco Checcucci. Per la partita contro i viola mancheranno Malinovskyi, squalificato, e Otoa, fermo per un problema muscolare: il resto del gruppo è a disposizione.