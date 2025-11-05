Glasgow Rangers-Roma, i convocati di Gasperini: c’è Romano, ancora fuori Angelino
La Roma va a Glasgow con l'obiettivo di raddrizzare una Europa League partita male, con due sconfitte in tre gare, ma senza Dybala, Bailey, Angelino, Ferguson oltre ai non in lista Vasquez e Baldanzi. C’è invece Romano, giovane della Primavera e inserito in lista B. Questi i convocati di Gian Piero Gasperini per la gara in Scozia:
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Romano, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Soulé, El Shaarawy.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
