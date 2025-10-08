Roma, Gasperini cerca le reti degli altri: finora pochi gol e soltanto 5 diversi marcatori

La Roma continua a fare fatica sotto porta. In sei giornate di campionato, la squadra di Gian Piero Gasperini ha messo a segno appena sette reti, distribuite tra Soulé (3), Dovbyk, Wesley, Pellegrini e Cristante. Numeri che non rispecchiano le medie gasperiniane: la squadra viaggia a 1,16 gol a partita, mentre in passato il tecnico era abituato a toccare quasi il doppio (1,9). Numeri messi in evidenza da Il Messaggero.

Un rendimento che spiega perché in estate Gasperini avesse chiesto rinforzi nel reparto offensivo, ricevendo solo risposte parziali. Il discorso è rimandato a gennaio, ma per intervenire serviranno margini economici e decisioni chiare sulla rosa: per prendere un nuovo centravanti, infatti, potrebbe essere necessario cedere Dovbyk, finora senza estimatori concreti.

Durante la sosta il tecnico avrà l’occasione di lavorare con un gruppo quasi al completo: Soulé e Dybala non sono stati convocati dalle rispettive nazionali, Pellegrini, El Shaarawy e Baldanzi resteranno a Trigoria, mentre Bailey è pronto a tornare in gruppo dopo l’infortunio e punta a una convocazione per la sfida con l’Inter. Gasperini, che in carriera ha spesso valorizzato gli esterni offensivi (da Lookman a De Ketelaere, da Gomez a Pasalic), spera ora di ritrovare anche in giallorosso quella vena realizzativa. Soulé ha iniziato bene, ma per tornare a livelli da Gasp servirà che tutti gli altri tornino a vedere la porta.