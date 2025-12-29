Roma-Genoa, dove vederla? La sfida sarà trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Sky
Roma-Genoa, posticipo della 17ª giornata di Serie A, si gioca oggi lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. La partita è trasmessa in diretta su DAZN (app e sito, su smart TV, smartphone, tablet o console). In co-esclusiva anche su Sky: canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Sky Sport 4K (213), con streaming su Sky Go e NOW.
Queste le formazioni ufficiali della sfida:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, Dybala; Ferguson.
A disposizione: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Rensch, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Dovbyk, Pisilli, Bah, El Shaarawy.
Allenatore: Gasperini.
GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Ekuban.
A disposizione: Lysionok, Marcandalli, Sabelli, Onana, Fini, Masini, Thorsby, Stanciu, Carboni, Venturino, Ekhator.
Allenatore: De Rossi.