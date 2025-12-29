Avellino, Aiello: "Opereremo soprattutto in uscita. Poi uno o due difensori per alzare il livello"

Il direttore sportivo dell'Avellino Mario Aiello ha fatto il punto sul mercato di gennaio sottolineando nuovamente come in entrata si cercheranno dei difensori visto il cambio di modulo operato dal tecnico Biancolino e che si lavorerà soprattutto per sfoltire una rosa molto ampia e che presenta diversi giocatori fuori dai piani tecnici del club.

"Abbiamo cambiato filosofia, il mister sta facendo giocare tanti giovani mentre di solito, per avere la certezza della prestazione, si tende a far giocare gente più esperta. Biancolino sta dimostrando di avere grande coraggio e oggi l'Avellino affronta ogni partita con 5-6 under fuori lista in campo. - spiega Aiello come riporta Sportchannel214.it - Seguendo questa linea, oltre a guardare ai risultati, iniziamo a fare anche un discorso societario per quanto riguarda la valorizzazione dei calciatori”.

Spazio poi al mercato di riparazione: “Abbiamo fatto un intervento a sinistra (Sala dal Como NdR), ma avendo ora come modulo predominante la difesa a tre dobbiamo fare uno o due interventi in entrata in questo reparto anche per creare competizione con quelli che ci sono e si stanno ricompattando nell’ultimo mese e mezzo, ma è giusto alzare la competitività del reparto. - prosegue Aiello - Per il resto non possiamo dire niente al momento perché il nostro lavoro sarà prevalentemente in uscita”.