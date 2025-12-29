Un gol ogni dieci minuti: al 31' Roma-Genoa è 3-0, segna anche Evan Ferguson
Rischia di finire malissimo stasera per il Genoa di Daniele De Rossi: altra follia difensiva della sua squadra, con Malinovskyi che, pressato, regala palla a Soulè. L'argentino stavolta conclude male da posizione invidiabile, con Sommariva che respinge come può ma che deve comunque arrendersi al tap in successivo di Evan Ferguson.
