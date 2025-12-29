Altri striscioni per De Rossi all'Olimpico: "Questa sarà sempre casa tua, bentornato DDR"
Serata memorabile per Daniele De Rossi, comunque vada per il suo Genoa, che per la prima volta sta affrontando la Roma da avversario. Questi alcuni degli striscioni che hanno accolto il suo ritorno all'Olimpico: dalla sud: "QUESTA SARA SEMPRE CASA TUA. BENTORNATO DDR". Dalla Tevere: DEL ROMANISMO RIMARRAI SEMPRE IL VANTO! BENTORNATO A CASA DANIELE". Dalla Nord: "SEMPRE E PER SEMPRE LA NOSTRA BANDIERA".
