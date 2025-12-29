Bari, oggi l'ultima seduta d'allenamento del 2025: si riprenderà il 4 gennaio
Sciogliete le righe in casa Bari dopo l'ultima seduta d'allenamento. Come si legge sui canali ufficiali del club pugliese i giocatori biancorossi, complice la pausa del campionato cadetto, avranno alcuni giorni di riposo prima di tornare in campo agli ordini di mister Vivarini. La ripresa è infatti stata fissata per il quattro gennaio, una settimana prima della sfida contro la Carrarese che segnerà la ripresa delle ostilità in campionato. Questo il comunicato:
"Dopo l'ultima seduta di allenamento del 2025 (tabella di lavoro differenziato tra chi ha giocato dal primo minuto contro l'Avellino - lavoro di scarico tra palestra, campo e fisioterapia - e il resto del gruppo - esercitazioni tecniche e sfide a ranghi misti su campo ridotto), anche i biancorossi osserveranno qualche giorno di pausa in occasione della sosta invernale del campionato.
L'appuntamento per il ritorno alle attività è fissato per il pomeriggio di domenica 4 gennaio quando la squadra darà inizio alla preparazione in vista della sfida contro la Carrarese in programma per sabato 10 gennaio, a partire dalle ore 15:00, sul terreno in sintetico dello 'Stadio dei Marmi' di Carrara".