Siracusa, ancora ritardi nei pagamenti? Il presidente Ricci chiede altra pazienza

Continuano i problemi in casa Siracusa dopo che il club non ha rispettato le scadenze per i pagamenti degli stipendi e dei contributi relativi ai mesi di settembre e ottobre. Il numero uno del club siciliano Alessandro Ricci infatti ha provveduto solo al saldo di una parte degli emolumenti lasciando fuori quelli del mese di ottobre. Una situazione che era emersa nei giorni scorsi quando il patron aveva promesso alla squadra che i bonifici relativi al secondo mese sarebbero arrivati oggi all'inizio della ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia.

Come riporta Tuttoc.com però la promessa non sarebbe stata mantenuta, ma posticipata: Il massimo dirigente ha chiesto alla squadra un altro po' di pazienza, rimandando i pagamenti al nuovo anno spiegando che entro una decina di giorni verrà pagato l'ormai noto arretrato di ottobre.

Una situazione che fa scattare il campanello d'allarme anche in vista di un'altra data cruciale come quella del 16 febbraio quando andranno saldati gli stipendi di novembre e dicembre per non incorrere in ulteriori punti di penalizzazione che andrebbero ad aggiungersi a quelli in arrivo per il mancato rispetto della scadenza del 16 dicembre di cui sopra.