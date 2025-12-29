Pasalic ai tifosi dell'Atalanta dopo la scomparsa del padre: "Grazie di cuore, Bergamo!"

"Grazie di cuore, Bergamo!". Questo il breve ma significativo pensiero social che Mario Pasalic ha voluto dedicare ai propri tifosi. In occasione dell'ultima gara di campionato contro l'Inter, infatti, il centrocampista dell'Atalanta - reduce dal recente lutto personale che lo ha colpito per la scomparsa del padre - ha potuto contare sul sostegno dei tifosi presenti per l'occasione al Gewiss Stadium, i quali hanno intanto cori di affetto mostrando la propria vicinanza al calciatore.

Oggi, come detto, i ringraziamenti dello stesso Pasalic, con il messaggio su Instagram che ritrae anche l'immagine dello striscione esposto dalla curva con la scritta: "Forza Mario, la tua città è con te"