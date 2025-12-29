Ufficiale Pro Vercelli, fiducia nel portiere Passador: c'è il rinnovo fino al 2028 nonostante l'infortunio

Con una nota sui propri canali ufficiali la Pro Vercelli ha annunciato di aver prolungato il rapporto con il portiere Passador nonostante il grave infortunio subito nel corso della sfida di Coppa Italia Serie C contro il Latina. Questo il comunicato del club piemontese:

"La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale di Pietro Passador, portiere classe 2003, che prolunga il proprio legame con la società fino al 30 giugno 2028.

Arrivato a Vercelli nell’estate del 2024, Passador ha mostrato fin da subito professionalità, impegno e grande attaccamento ai colori della Bianca Casacca. Nel corso del match di Coppa Italia, il portiere ha purtroppo riportato un grave infortunio che lo costringerà a un periodo di stop prolungato.

Con questo rinnovo, la società intende dimostrare pieno sostegno e totale fiducia nei confronti di Pietro, confermando la propria vicinanza al calciatore in un momento complesso del suo percorso professionale e garantendogli tutta la disponibilità e il supporto necessari durante il periodo di recupero.

La F.C. Pro Vercelli 1892 augura a Pietro Passador una pronta e completa guarigione, con l’auspicio di rivederlo presto difendere la porta della Pro con la determinazione e la passione che lo contraddistinguono.

Forza Pietro, siamo con te".