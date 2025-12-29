Roma-Genoa, le probabili formazioni: torna Ferguson, Soulé e Dybala alle sue spalle

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Romo-Como (Lunedì 29 dicembre, ore 20.45, arbitra Di Bello, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Roma

Gasperini confermerà il suo solito 3-4-2-1 con Svilar certo del posto tra i pali. Il terzetto difensivo, privo di Ndicka causa Coppa d’Africa, dovrebbe essere composto da Mancini, Ziolkowski ed Hermoso, qualora quest’ultimo fosse ancora alle prese con la pubalgia è pronto Rensch. Sugli esterni spazio a Celik e Wesley, con Cristante e Koné a presidiare la mediana. Sulla trequarti Soulé e Dybala sono favoriti in virtù dell’assenza di Pellegrini e della febbre di Baldanzi. In attacco, Ferguson avrà l'occasione di far ricredere il proprio tecnico. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva il Genoa

Una partita che non sarà come le altre. Daniele De Rossi torna a Roma ma lo fa da allenatore del Genoa. Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno dello squalificato Leali, espulso contro l’Atalanta, e schiererà in porta Sommariva. In difesa potrebbe esserci il ritorno di Ostigard, anche se Otoa ha fatto molto bene, al fianco di Marcandalli e Vasquez ma non è escluso un impegno dell'ex Rennes nel ruolo di "braccetto". A centrocampo confermati Frendrup, Malinovskyi ed Ellertsson con Norton-Cuffy a destra e Martin a sinistra mentre in attacco Ekuban potrebbe avere un’altra chance al posto di Vitinha. (da Genova, Andrea Piras)