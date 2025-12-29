Soulè sblocca la sfida dell'Olimpico: dopo 15' la Roma passa in vantaggio sul Genoa
Olimpico subito amaro per l'ex De Rossi: rilancio lungo di Ziolkowski, tocco di testa infausto di Vasquez, che di fatto serve un assist involontario ma perfetto per Matias Soulè, il quale si mette la palla sul piede sinistro e batte Sommariva anche grazie ad una deviazione di Otoa. La Roma passa a condurre in casa, contro il Genoa.
Segui la sfida tra Roma e Genoa grazie al LIVE di TUTTOmercatoWEB.com!
