Potenza, Di Bari chiude all'arrivo di Murano: "Non è nei nostri pensieri"

Come riportato da TuttoC, il Direttore Sportivo del Potenza Giuseppe Di Bari ha risposto ad alcune domande sul calciomercato che si aprirà a breve.

Ci sono già delle idee in cantiere per questa sessione invernale di calciomercato?

"Il mercato, in questa fase iniziale, è basato principalmente su qualche uscita, dovuta esclusivamente ad un minutaggio inferiore alle aspettative, come Giacomo Sciacca".

In porta potrebbero esserci novità?

"Non nascondo che c'è un possibile scambio di portieri con la Salernitana, società con cui c'è un ottimo rapporto. In base all'andamento della stagione, Fabrizio Alastra ha chiesto più spazio e siamo in contatto per mettere in piedi uno scambio con Federico Brancolini: la trattativa è in fase embrionale, ma resto fiducioso".

Ci sono tante voci per il reparto offensivo, come quello di Jacopo Murano.

"In attacco non prevediamo alcun movimento per ora. Certo, Murano è un giocatore importante e ha un curriculum di tutto rispetto, ma non è nei nostri pensieri e non lo prenderemo in considerazione. La motivazione è semplice: sono soddisfatto del reparto offensivo a disposizione e, a gennaio, ci aspetta un mese di fuoco con la semifinale di Coppa Italia: nelle nostre valutazioni dei movimenti, in entrata e in uscita, ci sarà da prendere in considerazione il risultato. L'obiettivo è recuperare qualche acciaccato, sperando di poter contare su tutti i giocatori a disposizione nel più breve tempo possibile".

Nicolò Bruschi sembra in ripresa, dopo un inizio altalenante. Resterà a Potenza?

"Bruschi ha iniziato la stagione con la maglia del Monopoli e, per regolamento, non può indossare una terza maglia in questa stagione sportiva. Io vorrei tenere tutti gli attaccanti che ho a disposizione ma sono aperto al confronto con tutti i miei giocatori. Ci sono voci anche su Anatriello, ma confermo anche qui la volontà di trattenerlo, essendo soddisfatto di quanto visto in campo".