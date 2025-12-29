TMW Cesena, Siren Diao verso l'addio a gennaio: ci pensa il Mantova

Nel corso del mese di gennaio l’attaccante Siren Diao potrebbe cambiare aria e vestire un’altra maglia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com infatti il Mantova avrebbe messo gli occhi sul calciatore classe 2005 di proprietà dell’Atalanta.

Diao fino a oggi ha trovato infatti poco spazio al Cesena, dove è arrivato in prestito la scorsa estate. Per lo spagnolo sono state infatti 13 le presenze in Serie B, senza reti all’attivo, per un totale però di appena 257 minuti in campo (meno di 20 minuti di media a partita) e per questo il club orobico potrebbe pensare di mandarlo in prestito altrove per permettergli di giocare con maggiore continuità.

Diao da tempo è dato in uscita dal club romagnolo che infatti sta valutando due profili in Serie C per potenziare l'attacco: il primo è il danese classe 2004 David Stuckler, già in passato seguito dal club romagnolo e attualmente in forza al Vicenza - ma di proprietà della Cremonese - dove ha messo a segno sei reti in 18 presenze, il secondo invece è il classe 2006 Richi Agbonifo che veste la maglia dell’Inter U23 dove finora è sceso in campo in 14 occasioni senza trovare però la via del gol.