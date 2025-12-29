TMW Radio Conte-Napoli, nuove polemiche: ma ha ragione? Il parere degli opinionisti

Le parole di Antonio Conte fanno ancora discutere. Il tecnico salentino dice che il Napoli non può comandare perché non è tra le grandi. Ha ragione? Ecco cosa dicono gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Conte è forte, è strategia questa. Però sono dalla parte di Conte. Ci crede davvero che Inter, Juve e Milan siano più forti. E' strategia fino a un certo punto. Inter e Milan forse hanno qualcosa in più".

Luca Calamai: "E' un furbacchione, fa il suo lavoro. Non è importante solo la partita ma tutto il contorno. A Napoli c'è pressione e lui l'ha allentata dal primo giorno, scaricandola su Inter, Milan. Ha paura che la squadra resti bruciata e lo fa con furbizia".

Enzo Bucchioni: "E' una strategia, Conte è questo. Si traveste da agnello ma dentro è un leone. Si maschera per proteggere la squadra dalle pressioni, ma dentro lo spogliatoio carica tutti con queste cose. E' una comunicazione che ha lui. E' un maestro in questo".

Massimo Orlando: "Conte tutti lo adoriamo, anche quando va davanti ai microfoni, questa è strategia pura però. Chi gli crede più a certe uscite? Come fai a dire che sono tre squadra più forte del Napoli? Non puoi sempre mettere le mani avanti. Il Napoli è costruita per lo Scudetto".

Antonio Di Gennaro: "Ha fatto una cosa straordinaria lo scorso anno, ma su tre anni ha vinto due Scudetti, sono 15 anni che vanno in Europa. La rosa è importante, ora sono tra le big. E' una strategia quella che attua, il Napoli è forte. Hanno speso 85 giocatori per tre giocatori, chi può permetterselo in Serie A? Quindi come fare a dire certe cose?".